عباس يؤكد رفض أي إجراءات لفصل قطاع غزة عن دولة فلسطين

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.



وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للرئاسة الفلسطينية، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "حرب إبادة متواصلة" من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الاعتداءات بحق الشعب والأراضي والمقدسات الفلسطينية، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وجدد الرئيس الفلسطيني، التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ورفض دولة فلسطين لأي إجراءات تؤدي إلى فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين.

وشدد على أن دولة فلسطين ستواصل سعيها لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، ومواصلة العمل من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك.

وأشاد عباس بمواقف مصر الثابتة ودعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة، وجهودها الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي.