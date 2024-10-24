 زيلينسكي يشكر دول مجموعة السبع على المساعدات العسكرية الأخيرة - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 2:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يشكر دول مجموعة السبع على المساعدات العسكرية الأخيرة

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:54 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:54 ص

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للحلفاء الغربيين على المساعدات العسكرية الأخيرة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وقال في رسالته المسائية بالفيديو التي بثت من كييف إن القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار من مجموعة السبع الدول الصناعية الغربية الكبرى "سيساعد أوكرانيا في دفاعها وقدرتها على الصمود".

وألقى زيلينسكي الخطاب وهو يرتدي قميصا كتب عليه "اجعلوا روسيا صغيرة مرة أخرى".


ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة له على تطبيق تيليجرام ووصفت زيلينسكي بأنه "أحمق تماما".

وقال زيلينسكي إنه يجب دفع المساعدات هذا العام لمساعدة أوكرانيا في سعيها لصد الهجمات الروسية، في حرب بدأت قبل ما يقرب من ألف يوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك