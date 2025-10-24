النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة الفيوم، في قضية اتهام أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بانتحال صفة طبيب تجميل، عن مفاجأة مدوية، إذ تبين أن المتهم سبق أن صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مشابهة.

وأوضحت التحقيقات أن الحكم الصادر عن محكمة جنح أول الفيوم في القضية رقم 19464 لسنة 2024، أدان المتهم بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، بعد أن أجرى في 27 أبريل 2024 عملية جراحية لسيدة نتجت عنها مضاعفات صحية خطيرة، رغم عدم قيده بسجل الأطباء البشريين وعدم حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة.

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ضبطت بحوزته معدات وأدوات طبية تُستخدم في الجراحات التجميلية، إلى جانب مواد دعائية نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي توهم الجمهور بأنه طبيب مختص، في مخالفة صريحة للقانون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم، عقب انتهاء فترة الطعون والفصل فيها، حيث تضمنت القوائم اسم المرشح المذكور ضمن مرشحي دائرة مركز وبندر الفيوم، رغم صدور حكم نهائي ضده وحبسه احتياطياً على ذمة القضية الجديدة.