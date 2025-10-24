إدارة ترامب تجدد جهودها للسماح بالتنقيب عن النفط والغاز في محمية ألاسكا للحياة البرية

وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس اللمسات الأخيرة على خطة لفتح السهل الساحلي لمحمية ألاسكا الوطنية للحياة البرية أمام التنقيب عن النفط والغاز، مما يجدد النقاش المحتدم منذ فترة طويلة حول ما إذا كان يجب التنقيب في واحدة من أكثر المناطق البرية حساسية في البلاد.

وبموجب الخطة يفي ترامب والمشرعون الجمهوريون بوعد قطعوه في الكونجرس بفتح هذا الجزء من المحمية للتنمية المحتملة.

ودعا مشروع قانون الحزب الجمهوري الضخم للتخفيضات الضريبية وتخفيضات الإنفاق، الذي تم إقراره خلال الصيف، إلى إجراء ما لا يقل عن أربعة مزادات تأجير داخل المحمية على مدى فترة 10 سنوات.