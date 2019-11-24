توجه الناخبون الرومانيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي يبدو خلالها أن الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس على وشك الفوز بولاية أخرى.

وتفوق يوهانيس بقوة على منافسته، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض فيوريكا دانسيلا، في الجولة الأولى قبل أسبوعين بنسبة 36 بالمئة مقابل 24 بالمئة من الأصوات.

ويتوقع المحللون أنه من غير المرجح أن تفوز دانسيلا بالكثير من مؤيدي أي من المرشحين الـ 12 الآخرين الذين خرجوا من الجولة الأولى.

ومنذ عام 2014، ركز يوهانيس حملته على معركته ضد الفساد وجهود مديرية الأمن العام لدفع قوانين من شأنها تخفيف قواعد مكافحة الكسب غير المشروع. وفي مناظرة هذا الأسبوع قال يوهانيس إنه بدونه، لكانت مديرية الأمن العام قد انتهكت سيادة القانون في رومانيا.

ويحق لنحو 2ر18 مليون ناخب روماني التصويت في داخل البلاد وخارجها. وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة 9 مساءً (1900 بتوقيت جرينتش) ويتوقع أن تعلن نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة.