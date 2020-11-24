كفر الشيخ: تحصين 24422 طائرا من الأمراض الوبائية

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بالإضافة لحملات رقابية على الأسواق، لضبط المخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.



قال نور الدين إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 24422 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تطهير 5 أسواق، و9 رياشات، ومعاينة مزرعتين، وسحب 10 عينات ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج تصاريح نقل طيور، بإجمالي 400 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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ومن ناحيته، أوضح عبداللاه أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.



وعلى جانب آخر، تمكنت حملة مديرية الطب البيطري، ‫برئاسة الدكتور وليد شاهين رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، ورؤى العيسوي رئيس قسم التجارة الداخلية، ومحمد المرسي، ومحمد عاطف، مفتشي الرقابة التموينية، من ضبط 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.



وعلى صعيد آخر، شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار؛ للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.