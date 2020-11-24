رفع درجة الاستعداد والتأهب بالبحيرة لموجة من الطقس السيئ

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، واستنفار كافة الجهود، والتنسيق بين الجهات كل في موقعه؛ لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، نظرًا للتوقعات بتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة.

ووجه آمنة باتخاذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وخاصة بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري، وكافة الجهات المعنية.

وأوضح أهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 65)، الذي تم تنفيذه على أرض محافظة البحيرة، خلال الفترة الماضية لمجابهة الأزمات والكوارث، وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة؛ للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والمديريات والشركات المعنية، بحضور دكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة؛ لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول،

واستنفار الدفاع الشعبي بنسبة ١٠٠%؛ للقيام بمهام المساعدة للوحدات المحلية في إخلاء المناطق المنخفضة، وأي منطقة منكوبة، وسرعة تسكين المواطنين الذين سيتم إخلاءهم في حال وجود مناطق منكوبة لا قدر الله، وتكثيف مهام التوعية والإنقاذ من خلال مجموعات لمساعدة الحماية المدنية، وإدارة الأزمات، مع قيام التضامن الاجتماعي بتجهيز كافة الإمكانيات الخاصة بالإغاثة من أسرة وبطاطين، وتوفيرها بالأماكن المحددة لسرعة إغاثة أي منطقة مع تأهب مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة؛ لتخصيص مراكز الشباب والاستراحات بهما كأماكن للإغاثة في حالة إخلاء أي منطقة تتعرض لأزمة طارئة.

كما وجه شركة المياه بقطع المياه على الفور، في حالة سقوط أمطار غزيرة؛ لتخفيف الضغوط على شبكات الصرف ومحطات الرفع وقيام الوحدات المحلية، بتجهيز عدد من شكائر الرمال لتوجيه مسارات المياه بعيدًا عن الأماكن السكنية، في حالة الأمطار الغزيرة المتوقعة، وقيام الري بتخفيض منسوب المياه على الرياح البحيري والناصري وبترعة المحمودية وجميع الترع الفرعية، وعددها 781 ترعة بنطاق المحافظة، وكذا المصارف وعددها 620 مصرفًا، حتى يتسنى صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوى، والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات، مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها.

وأمر محافظ البحيرة بإلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، والتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة، وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر، كذا مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما شدد على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومتابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العام مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر، ووقف حركة الصيد بالموانئ مع الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة

وويهيب المحافظ بالمواطنين، أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى، والالتزام باتباع الإرشاد وتجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.