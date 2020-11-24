 كانتاس الأسترالية تعتزم جعل التطعيم ضد كورونا إجباريا لركاب الرحلات الدولية - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

كانتاس الأسترالية تعتزم جعل التطعيم ضد كورونا إجباريا لركاب الرحلات الدولية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:45 ص

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأسترالية "كانتاس" آلان جويس، إن الشركة ستطلب من الركاب المسافرين على متن الرحلات الدولية التطعيم ضد مرض كورونا، بمجرد توفر الخيارات على نطاق واسع.

وأضاف جويس، اليوم الثلاثاء: "نتطلع إلى تغيير شروطنا وظروفنا حيث سنطالب الأشخاص بالحصول على لقاح قبل ركوب الطائرة".

وأوضح أنه ينبغي على شركات الطيران في أنحاء العالم اتخاذ موقف مماثل وتنظر في خيارات جواز السفر الرقمي للتحقق من اللقاح الذي يتم تطعيم الركاب به.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجوانب اللوجيستية والتكنولوجية التي تجعل ذلك يحدث، لكن شركات الطيران والحكومة تعمل على هذا حاليا.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينكا" وجامعة أكسفورد، يوم الاثنين، أن لقاح كورونا فعال بنسبة 70% في المتوسط ضد فيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك