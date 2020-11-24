 مقتل ضابط من المعارضة السورية وإصابة 15 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بالباب - بوابة الشروق
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مقتل ضابط من المعارضة السورية وإصابة 15 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بالباب

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:39 م

لقي ضابط في الجيش الوطني السوري المعارض حتفه وأصيب 15 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السيارة انفجرت على مفرق قباسين بمدينة الباب، متوقعا ارتفاع حصيلة الضحايا لوجود مصابين في حالة حرجة.

وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى تدمير مبنى وحدوث أضرار كبيرة في عشرات المنازل بمحيط الانفجار، مستبعدا أن يكون التفجير يستهدف الضابط ولكن ربما مروره كان مصادفة.

وشهدت مدينة الباب التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا تفجيرات كثيرة راح ضحيها عشرات الأشخاص وإلحاق إضرار كبيرة بالممتلكات.

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