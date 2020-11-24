الخارجية الكويتية: تطوير التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الأمريكيتين السفير حمد المشعان، تطوير التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المشعان -في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجموعة عمل (التعاون الدفاعي)، الذي عقد ضمن اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي المشترك المنعقد (عن بعد)- أن التعاون الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة، يُعد ركنًا أساسيًا وحجر زاوية في العلاقات الثنائية، مستذكرا ما وصفه بـ(الدور التاريخي) للولايات المتحدة في قيادة التحالف الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

ومن جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، إن واشنطن تواصل تعزيز شراكتها الدفاعية الدائمة مع الكويت، والتي تشكلت بعد الغزو العراقي، مؤكدة في الوقت نفسه أن التهديدات التي تواجه الكويت، والولايات المتحدة، والمنطقة بأكملها، في حالة استمرار وتطور.

وأضافت رومانوسكي قائلة: "ستستمر جيوشنا في زيادة قابلية التشغيل البيني، من خلال السعي وراء أنظمة وتدريبات مشتركة؛ لردع التهديدات، وحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات من إيران وجهات أخرى".