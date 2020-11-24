قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هيئة الأرصاد أصدرت بيان اليوم يفيد بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدء يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمi الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن السواحل الشمالية ستشهد موجة من الأمطار الغزيرة خلال الأربعاء المقبل، ومن متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض محافظات الوجه البحري.

وذكرت أن القاهرة ستشهد خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين أمطار متوسطة الشده، تقل حدتها مع يوم الجمعة، مضيفة وجود فرص لتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات ومدن الصعيد خلال الأربعاء المقبل.

وأشارت إلى نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، مؤكدة اعتدال الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

وأوضحت أن نشاط الرياح سيعمل على اضطراب الملاحة البحرية خاصة على البحر المتوسط، مشيرة إلى ارتفاع الموج ليصل إلى ما يقرب من ثلاثة أمتار، ما يعيق حركة الصيد والملاحة.

ولفتت إلى أنه تم إرسال بيان الأرصاد فور صدوره، إلى غرفة عمليات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمحافظات، لإتمام استعداداتهم، ناصحة المواطنين بالقيادة بهدوء خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرةً، كذلك ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات برد، خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

