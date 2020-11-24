متحدث الرئاسة: انتشار كورونا في الموجة الثانية أعلى من الأولى

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري اليوم جاءت عقب اجتماع اليوم ومع زيادة الاصابات في موجة فيروس كوورونا الثانية.

وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع كان مخصصًا لمراجعة الموقف من بداية انتشار الجائحة، متابعًا: «شيء طبيعي مع دخول فصل الشتاء أن يكون هناك نزلات برد وأمراض فصل الشتاء أكثر حتى بدون كورونا، وقبل الجائحة كانت أعلى إصابات بالانفلونزا في شهري ديسمبر ويناير وبالتالي يتعاظم الأمر الآن».

وكشف أن اجتماع الرئيس، استعرض نهج تعامل الحكومة مع أزمة كورونا منذ بداية الجائحة والذي اتسم بالتوازن بين صحة الإنسان من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الشخصية مع استمرار الحياة اليومية بشكل حذر بما يحقق دوران عجلة الاقتصاد مع الحفاظ على صحة المصريين.

ولفت إلى أنه أثناء عرض اجتماع اليوم، اتضح ارتفاع إصابات العالم من فيروس كورونا خاصة مع اقتراب شهر ديسمبر، وهو ما يؤكد أن الموجة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى حيث اختلفت الأعراض مع انتشار أوسع للمرض.