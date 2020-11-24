تايوان تدشن اليوم إنتاج أول غواصة من صنعها

دشنت رئيسة تايوان تساي انج وين، اليوم الثلاثاء، إنتاج أول غواصة تايوانية الصنع.



وقالت تساي، خلال المراسم في مدينة كاوهسيونج بجنوب البلاد، إن بداية الإنتاج تظهر عزم الحكومة على تعزيز الاستقلال الدفاعي للجزيرة ذاتية الحكم.



وأضافت: "كما سندع العالم يرى الإرادة القوية لتايوان في الدفاع عن سيادتنا".



وسيتم تسلم أول غواصة تايوانية الصنع، تبلغ تكلفتها نحو 50 مليار دولار تايواني (1.75 مليار دولار أمريكي) في عام 2025.



وأشارت تساي إلى أن الغواصات من المعدات الأساسية الدفاعية للبحرية التايوانية من أجل تطوير قدراتها في مجال الحرب غير المتناظرة لردع السفن الحربية للأعداء ومنعها من أن تحوم حول الجزيرة.



ويشار إلى أن تايوان تواجه تهديدا عسكريا متزايدا من جانب الصين.



ويذكر أن تايوان تحظى بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.