إيسترن كومباني يحشد كافة لاعبيه لمواجهة الجونة

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق غدا الخميس بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى.. احمد محمد (بوسكا) ..عمرو حسام عبدالواحد.. عماد الدين حمدي

خط الدفاع: احمد ثابت (داهش)-محمود محمد (صقر)-عاصم سعيد- خالد مصطفى- كمال أبوالفتوح

خط الوسط.. احمد ابو بكر (موكشا)-الحسيني طه-كريم خميس- بنچامين- محمد ناصر (مودي)-محمد على بن مصطفي (طرابلسي)- فراس بن عبدالله

خط الهجوم: محمد عماد الفيل- محمد حسن- صلاح عاشور -أحمد إسماعيل (تمساح)-عرفة السيد- ستيفن-محمد عصام الدين.