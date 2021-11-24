بريطانيا تسجل 43 ألفا و20 إصابة جديدة بكورونا و165 حالة وفاة

سجلت بريطانيا 43 ألفا و20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 165حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و985 ألفا و879 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و579 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 113 مليونا و504 آلاف و24 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.