وفد التجارة الخارجية اليابانية يبحث مجالات التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل وليد جمال الدين المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد هيئة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو"؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون بين الجانبين، بحضور اللواء علاء عبدالكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك، وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية.

وتضمن اللقاء عرض مستجدات المنطقة الاقتصادية من مشروعات وحوافز استثمارية والصناعات التي توطنها المنطقة وتطوير الموانئ البحرية.

وعرض جمال الدين، شرحا تفصيليا عن المنطقة الاقتصادية والمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها والبيئة التنظيمية والتشريعية والحوافز الاستثمارية والضريبية المُقدمة المستثمرين والمشروعات القائمة بالفعل في منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد، بجانب أهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات وسهولة في أداء الأعمال والنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول؛ مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط، وشبكة الطرق الإقليمية بين مصر وبعض الدول الإفريقية التي تنفذها مصر حاليا منها القاهرة - كيب تاون والتي تسهل إنتقال البضائع والأفراد.

واستعرض جمال الدين، التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها في إفريقيا خاصة بعد انضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية AEZO.

وتناول اللقاء التعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات ومنظمات دولية والاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول الأوروبية منها بولندا وروسيا، لإنشاء مناطق صناعية بالمنطقة مع الإشارة إلى "تيدا مصر" المنطقة الصناعية الصينية في السخنة والتي تُعد أحد وأهم المناطق الصناعية داخل المنطقة.

وعرض المدير التنفيذي للمنطقة استراتيجية الهيئة التي ترتكز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاتصال الإقليمي والتعاون مع القطاع الخاص ومستثمري المنطقة في جذب المزيد من الاستثمارات، والحوافز التشجيعية للخطوط الملاحية لموانئ المنطقة، والمزايا الأخرى التي تقدمها المنطقة لعملائها وللمستثمرين في القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار جمال الدين، إلى التعاون بين المنطقة والجانب الياباني من خلال أكبر تحالف ياباني فرنسي يعمل بميناء شرق بورسعيد من خلال تنفيذ محطة دحرجة المركبات (RORO)، وهي محطة مخصصة للسيارات، وستديرها شركتان يابانيتان، هما تويوتا تسوشو، ونيبون يوسن كايشا العالمية، بالإضافة إلى شركة بولورويه إفريقيا لوجيستكس الفرنسية مما يحقق أهداف الهيئة من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية، من مثل هذه المشروعات.

من جانبه، أعرب وفد الجيترو، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية وحرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وخاصة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية في العالم.

وعقب اللقاء، رافق المدير التنفيذي للهيئة وفد الجيترو اليابانية لتفقد المنطقة الصناعية بالسخنة التي يعمل بها مايقرب من ١٣ مطور صناعي.

كما تفقد الوفد ميناء السخنة والتوسعة الجديدة للأرصفة بالحوض الثاني وأعمال التطوير الجارية التي تتضمن إنشاء ٤ أحواض جديدة و١٢ كيلو مترا وأرصفة جديدة بأنشطة متعددة من حاويات وصب جاف وسائل وأرصفة دحرجة سيارات وبتروكيماويات، وكل هذه الأعمال الحالية من شأنها أن تدفع الميناء لمصاف الموانئ العالمية وجعله أهم ميناء محوري بالبحر الأحمر.