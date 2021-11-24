مرتكب حادث موكب ويسكونسن يواجه رسميا خمس تهم قتل

وجهت السلطات في ولاية ويكونسن الأمريكية رسميا خمس تهم بالقتل من الدرجة الأولى للرجل الذي اشتبه في قيادته سيارة دفع رباعي اصطدمت بحشد في موكب احتفالي في الولاية يوم الأحد.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مكتب المدعي العام لمقاطعة واكيشا أن ممثلي الادعاء ينظرون في توجيه تهمة سادسة إلى داريل بروكس / 39 عاما / بسبب وفاة الضحية السادسة ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء هذا الحادث.

وكانت الشرطة احتجزت بروكس يوم الأحد بعد الحادث المميت الذى وقع في واكيشا.

وكان بروكس قد اتهم بعدد كبير من الجرائم الأخرى قبل الحادث الأخير، وفقا لسجلات السجن على الإنترنت.

ومن بين الاتهامات التي وجهت إليه في السابق تهمة استخدام سلاح ناري بشكل متهور وحيازته بشكل غير قانوني في تموز/يوليو 2020، وفي وقت سابق من هذا الشهر بمقاومة ضابط شرطة، والقتل المتهور، والسلوك غير المنضبط، وفقا لصحيفة ميلووكي جورنال سنتينل.

وأطلق سراحه بكفالة قيمتها ألف دولار يوم الجمعة الماضي قبل يومين من الحادث.

وأعلنت سلطات واكيشا ليل الأحد/الاثنين أن 40 شخصا على الأقل أصيبوا خلال الحادث.