جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة شاملة في قرية الحراجية بقنا

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة طبية شاملة تنموية، لقرية الحراجية بمركز قوص، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن القافلة تضم نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والتربية الرياضية، والإعلام، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان.

وأضاف غرباوي أن الجامعة تشارك بالمبادرات الرئاسية في شتى المجالات الصحية والاجتماعية، التي تستهدف حماية صحة المصريين، وتسهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على الاستعانة بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، من خلال قوافل تنموية شاملة، مشيرا إلى استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف البسطاء والمحتاجين من المرضى انطلاقًا من دور جامعة جنوب الوادى ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وتابع نصارى بأن كلية الطب البشري شاركت في تنفيذ قافلة طبية وتنموية شاملة بمجموعة متميزة من الأطباء المتخصصين في (الباطنة والرمد والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والجلدية والنفسية والعصبية والأطفال)، حيث تم الكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان لـ1247 شخصًا.

وأشار إلى الكشف على الحيوانات والطيور في القرية من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري، وفحص 121 حالة من الحيوانات المختلفة مثل الجاموس والأغنام والخيل.

وأردف أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الأخرى لأهالي القرية، والتي قام بها متخصصون من كليات الإعلام والتربية النوعية الفنية والموسيقية والزراعة والتربية الرياضية والتمريض والتجارة.