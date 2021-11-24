جامعة عين شمس تستضيف الفنان محمد صبحى فى ندوة عن «الانتماء والولاء للوطن»

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ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان "الانتماء والولاء للوطن" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية ومنسق الندوة، إن الندوة ستعقد ظهر الثلاثاء، ٣٠ نوفمبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة.

وأضافت أن ضيف الندوة الفنان القدير محمد صبحى ويتحدث فيها عن تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن فى حوار مع طلاب جامعة عين شمس، تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع البيئة.