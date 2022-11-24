من المقرر أن يبدأ موظفو الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا، الخميس المقبل، إضراباً يؤثر على التعليم العالي في البلاد، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وسيضرب حوالي 70 ألفًا من العاملين في اتحاد الجامعات والكليات يومي الخميس والجمعة، ومرة أخرى يوم الأربعاء التالي في نزاع حول المرتبات والمعاشات.

ويقول الموظفون أنهم "سئموا من الأجور المنخفضة وخفض المعاشات التقاعدية وظروف العمل في إطار من الوظائف المؤقتة".

وسيصادف يوم الخميس أحد أكبر الإضرابات في العام - مع إضراب عمال البريد الملكي والمدرسين أيضًا.

من المتوقع أن يؤثر إجراء اتحاد الجامعات والكليات على ما يقدر بـ 2.5 مليون طالب، مع تحذير الاتحاد من تصعيد الإجراءات في العام الجديد إذا لم يتم حل الخلاف.

ومن المفترض أن تتأثر أكثر من 20 جامعة بلندن بهذا الحدث ومن بينها "إمبريال كوليدج" و"كلية لندن للاقتصاد" و"كلية لندن الجامعية".

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يضرب أعضاء اتحاد عمال الاتصالات في البريد الملكي يوم الخميس ويوم الجمعة – والذي يوافق يوم الجمعة السوداء والتي تعرف بتخفيضات أسعار كبيرة وأحد أكثر أيام السنة ازدحامًا لشركات توصيل الطلبات.

كما تم التخطيط لسلسلة من الإضرابات البريدية في ديسمبر، بما في ذلك عشية عيد الميلاد، في واحدة من أطول الخلافات في العام حول المرتبات.