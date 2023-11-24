هنية: الاحتلال أكثر من يدرك أنه لا يمكنه اجتثاث حماس أو أي فصيل من غزة

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خطة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل إنهاء سيطرة وحكم الحركة لقطاع غزة بأنها أطغاث أحلام للاحتلال وحلفائه.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «هذه أوهام يحاول قادة الاحتلال جعلها غطاء لإطالة هذا العدوان، والاحتلال أكثر من يدرك أنه لا يمكنه اجتثاث حماس أو أي فصيل من غزة».



وأضاف هنية أنه بعد العدوان الحالي على القطاع، فإن غزة ستكون بلا احتلال، كما سيكون حال مختلف الأراضي الفلسطينية.



وأشار إلى أن حماس حركة متجذرة وعميقة الانتشار في الساحة الفلسطينية، وتمثل عمقا تاريخيا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مؤكدا أنه لا يمكن لأي قوة في الأرض تُحدِّد للشعب الفلسطيني مستقبل قيادته.



وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.



وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.