أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عن تسلم السلطات الإسرائيلية 13 محتجزا إسرائيليا إضافة إلى 11عاملا أجنبيا ضمن صفقة الهدنة مساء اليوم، لافتا إلى إخضاعهم للفحوصات الطبية داخل معبر كرم أبو سالم والتأكد من «عدم وجود خطر على حياتهم».

وقال خلال مؤتمر صحفي، إنه سيجرى نقل المحتجزين خلال اللحظات المقبلة إلى قاعدة حتسريم الجوية بواسطة الطائرات العسكرية حيث يلتقي العمال الأجانب ممثلي دولهم هناك، مشيرا إلى حرص الحكومة الأجهزة الأمنية على إعادة المحتجزين إلى منازلهم.

وأكد التزام سلطات جيش الاحتلال بتطبيق نصوص اتفاقية الهدنة؛ من أجل استعادة المحتجزين لدى حماس، قائلا: «لا يزال هناك العديد من الأسرى في غزة، وهذا حزن يرافقه نوع من الفرحة، قلوبنا مع الذين لا يزالون في الأسر، ونحن نعمل على إعادتهم إلى البيت».

ولفت إلى التزام جنود الاحتلال داخل قطاع غزة بتطبيق مهلة الهدنة، مضيفا أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات كافة من تجاه الشمال، مشيرا إلى إبلاغ عائلات 392 جنديا بمقتلهم خلال المعارك، قائلا: «قلوبنا مع العائلات وسنواصل المعركة لكي نحقق النصر».

وأشار إلى استعداد وجاهزية جيش الاحتلال من أجل استمرار الحرب بعد انتهاء الهدنة، مدعيا: «نحن أمام عدو وحشي لا يعرف الرحمة، وأطلب من المواطنين تجنب نشر معلومات ليست موثقة ودقيقة، على سبيل المثال قالت الفصائل الفلسطنينة إن إحدى الأسيرات توفيت في غزة؛ لكن تبين أنها لم تمت»، حسب زعمه.