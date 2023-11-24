رئيس هيئة المحررين الفلسطينية: استشهاد 6 أسرى وإصابة المئات في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الأسرى في سجون الاحتلال عانوا الأمرين خلال الـ45 يومًا الماضية، مشيرًا إلى أن «وقف العدوان الانتقامي بحقهم، أحد الأهداف الرئيسية للهدنة».

وأشار خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الجمعة، إلى استشهاد 6 أسرى في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، وإصابة المئات منهم بجراح؛ نتيجة تعرضهم لعمليات تجويع وإهانة وتنكيل.

ونوه أن «ما يحدث للأسرى في سجون الاحتلال جريمة حرب بالمعنى الدقيق للكلمة»، مؤكدًا أن العفو كانت مسألة أساسية في صفقة التبادل لمنع تكرار ما حدث في صفقة «وفاء الأحرار».

وأضاف: «طالبنا بالعفو عن كل أسير، حتى لا تعيد سلطات الاحتلال اعتقاله استنادًا للملف السابق، ففي صفقة (وفاء الأحرار) اعتقلت سلطات الاحتلال 45 من المحررين وأعادتهم للأحكام السابقة وهي المؤبد».

وذكر أن العائلات والأطقم من الهلال الأحمر الفلسطيني ستكون في انتظار المحررين، لتقديم الرعاية الطبية لأي شخص بحاجة إليها، ثم ينتقلون مع إلى مكان سكناهم في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.

وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:

- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال