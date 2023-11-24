الهلال الأحمر الفلسطيني: تسيير 10 سيارات إسعاف لإجلاء المرضى من المستشفى المعمداني

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن 10 سيارات إسعاف تابعة للجمعية تتجه إلى المستشفى المعمداني؛ لإجلاء المرضى والكوادر الطبية المتواجدة.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الجمعة، أن الهلال الأحمر قبل 24 ساعة، أجلى 100 مريض من أصحاب الأمراض المزمنة من مجمع الشفاء إلى مستشفيات وسط غزة وجنوبها.



ونوه أن الكوادر الطبية المشرفة على عملية الإجلاء تعرضت للتفتيش والتنكيل من قوات الاحتلال، رغم التنسيق عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».



ولفت إلى اعتقال 3 من المسعفين، تم الإفراج عن 2 منهم، منوهًا أن «أحد ضباط الإسعاف تحتجزه قوات الاحتلال حتى الآن».



وأعرب عن أمله في تخفيف القيود على المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية مع سريان الهدنة، قائلًا إن أكثر من 27 مستشفى و55 مركزًا صحيًا توقف عن العمل، جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة.



وأشار إلى أن «مستشفيات الوسط والجنوب في حالة يرثى لها جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية»، مستشهدًا بتوقف المولد الكهربائي الرئيسي بمستشفى الأمل في خانيونس منذ 6 أيام عن العمل.