رئيس الوزراء الروماني تشيولاكو يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

فاز رئيس الوزراء الروماني، مارسيل تشيولاكو، بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يواجه مرشحة حزب اتحاد إنقاذ رومانيا المناهض للفساد، إيلينا لاسكوني، في جولة الإعادة بعد أسبوعين.

وحصل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حوالي 25% من الأصوات، بينما جاءت لاسكوني في المركز الثاني بنسبة 18%، وفقا لاستطلاعات الرأي التي عرضتها قناتا "ديجي24" و"أنتينا 3" التلفزيونيتان.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن تشيولاكو مرشح مفضل للفوز في جولة الإعادة المقررة في 8 ديسمبر، ما سيجعله أول مرشح رئاسي من حزبه يفوز بالمنصب منذ أكثر من عقد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومع ذلك، فإن سجل الناخبين الرومانيين في اختيار المرشحين ذوي التوجهات اليمينية للمناصب العليا يفتح المجال لاحتمالات حدوث مفاجآت.