رئيسة البنك المركزي التشيلي: ترامب سيزيد التوترات التجارية

قالت روزانا كوستا محافظ البنك المركزي التشيلي إنها تتوقع أن تتزايد التوترات التجارية مع عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

وقالت كوستا في مقابلة مع صحيفة "لا تيسيرا" "نعرف أن التوترات التجارية ستتزايد، لكننا لا نعرف كيف ومتى، وما إذا كانت ستتركز على مجموعة من الدول أم أنها ستكون عامة".

وأضافت كوستا إن التضخم في الشهر الماضي كان أعلى من توقعات البنك المركزي وأعربت عن توقعها أن تكون هناك ضغوط تكلفة مؤقتة في الاقتصاد مع "استهلاك أضعف إلى حد ما".

وتابعت أن الحالة الأساسية للتضخم لم تتغير على الرغم من أن البيانات أكثر تقلبا.

وفي حين أن النشاط الاقتصاي الشهري انكمش في سبتمبر بأكبر قدر منذ يوليو 2022، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4ر2% في 2024، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري وشمل 21 خبيرا اقتصاديا.