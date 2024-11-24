الشرطة الباكستانية تعتقل الآلاف من أنصار عمران خان قبل تجمع للمطالبة بالإفراج عنه

أعلنت الشرطة الباكستانية، اعتقال آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان قبل تنظيم تجمع في العاصمة للمطالبة بالإفراج عنه من السجن، وفقا لما ذكره ضابط أمنى باكستانى اليوم الأحد.

ويقبع عمران خان في السجن منذ أكثر من عام، ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية. ورغم ذلك، يظل يحظى بالشعبية، حيث يؤكد حزبه السياسي، حركة الإنصاف الباكستانية أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.

وقال شاهد نواز، وهو ضابط أمني في إقليم البنجاب بشرقي البلاد، إن الشرطة اعتقلت أكثر من أربعة آلاف من أنصار خان، من بينهم خمسة برلمانيين.

كما أغلقت باكستان العاصمة إسلام آباد باستخدام حاويات الشحن، وقطعت الطرق والطرق السريعة الرئيسية التي تربط المدينة بمعاقل حزب حركة الإنصاف في البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا بشمال غربي البلاد.

وأفادت تقارير عن تبادل إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بين الشرطة وأنصار "حركة الإنصاف" على الطريق السريع الذي يفصل بين البنجاب وخيبر بختونخوا.