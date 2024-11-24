إندونيسيا: بركان دوكونو بإقليم مالوكو الشمالية يثور ويقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر

ثار بركان دوكونو في شمال هالماهيرا، بمقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا، اليوم الأحد، مطلقا عمودا من الرماد البركاني بارتفاع يصل إلى ثلاثة آلاف متر فوق قمة البركان.

وصرّح سارجان روبوكي، مسئول هيئة مراقبة بركان دوكونو، في بيان صحفي بأن عمود الرماد كان يتراوح بين اللونين الأبيض والرمادي، وبلغ كثافة عالية، وتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وتم تسجيل سلسلة من الهزات الزلزالية جراء البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1335 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ودعا روبوكي السكان المحليين إلى تجنب الاقتراب من نطاق يبلغ نصف قطره 3 كيلومترات من قمة البركان، وارتداء الأقنعة أثناء التواجد في الخارج لحماية الجهاز التنفسي من الرماد البركاني.