 أردوغان: نرغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا - بوابة الشروق
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أردوغان: نرغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا


نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 6:10 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 6:10 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب في زيادة حجم التبادلات التجارية بين بلاده وروسيا.

وأضاف أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إنه يريد تنمية التعاون بين تركيا وروسيا في العديد من المجالات، ولا سيما زيادة حجم التبادل التجاري، بحسب بيان رسمي للرئاسة في تركيا.

ورغم مسارعتها الى إدانة الحرب في أوكرانيا، اختارت تركيا الحياد بين البلدين ولم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

وعزا الرئيس التركي هذه السياسة إلى اعتماد بلاده على النفط والغاز الروسيين بشكل كبير، وفق شبكة سكاي نيوز.

وفي سبتمبر 2023، فرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات تركية لتزويدها شركات روسية في مجال الدفاع منتجات وخدمات.

وفي أغسطس 2022، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، أوساط الأعمال في تركيا من احتمال فرض عقوبات عليها إذا واصلت التعامل مع روسيا.

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