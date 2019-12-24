المرصد السوري: ارتفاع ضحايا القصف الروسي لمدرسة تأوي نازحين شرق إدلب إلى 10 مدنيين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عدد القتلى من ضحايا القصف الروسي الذي استهدف في وقت سابق اليوم الثلاثاء مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب، ارتفع إلى عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم إن القرية التي استهدفها القصف تقع على بعد كيلومتر غرب أوتوستراد دمشق - حلب الدولي .

من ناحية أخرى، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) اليوم الثلاثاء: " إن الأطفال يتحملون وطأة العنف المتصاعد في شمال غربي سوريا".

وأضافت اليونيسيف في بيان لها: "أكثر من 500 طفل أصيبوا أو قُتلوا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وقتل أو جرح ما لا يقل عن 65 طفلاً في ديسمبر وحده".

وقالت إن أعمال العنف الأخيرة المكثفة في مناطق معرة النعمان، جنوب مدينة إدلب ، دفعت الآلاف من الأسر إلى الفرار شمالاً.

وقال بيان اليونيسف: "منذ 11 ديسمبر، نزح أكثر من 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 60 ألف طفل، من جنوب إدلب وشمال حماة وغرب حلب بسبب القتال المتصاعد".