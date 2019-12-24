حبس 6 متهمين بإلقاء رُفات زوجين في شوارع الإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك، تحت إشراف المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 6 أشخاص؛ لاتهامهما بإلقاء "رُفات" هيكلين عظميين، لرجل بالمعاش، 70 عامًا، وزوجته، ربة منزل، 65 عامًا، في الطريق العام، وتزوير أوراق ملكية شقة سكنية؛ والاستيلاء عليها.

كما أمرت النيابة برئاسة المستشار أحمد سمير، بسرعة استقدام تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، بعد أن استمعت للمتهمين على مدار أمس الاثنين، ومطالعة التقرير الخاص بتحليل البصمة الوراثية DNA للهياكل العظمية التي وجدت في حالة تحلل وتم التعرف منه على هوية الزوجين.

وكان فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، تمكن من ضبط 3 من المتهمين من خلال تفريغ الكاميرات، حيث كانوا يستقلون دراجة نارية "تروسيكل"، وتخلصوا من الرفات بطريق محور المحمودية، وهم: فني تكييف، 29 عامًا، مقيم في منطقة العامرية، وعامل خردة، 30 عامًا، مقيم في منطقة محرم بك، وقهوجي، 38 عامًا، مقيم في منطقة محرم بك.

وبتقنين الإجراءات وضبطهم، اقروا على الباقين، وهم: تاجر سيارات، 24 عامًا، مقيم في منطقة محرم بك، وشخص أخر، حاصل على ليسانس، 28 عامًا، مقيم في منطقة باب شرقي، وثالث بالمعاش، 66 عامًا، مقيم في منطقة محرم بك، قاموا بالاتفاق معهم على نقل مخلفات من شقة في منطقة سيدي جابر.

وذكر السادس أنه يعمل في بيع وتجارة المساكن القديمة، واشترك مع الرابع والخامس، في تزوير عقد ملكية لشقة داخل أحد العقارات في منطقة سيدي جابر، بعد أن لاحظوا اختفاء قاطنيها، منذ 7 أعوام، فاتفقوا فيما بينهم على اصطناع أوراق ملكية مزورة بهدف الاستيلاء عليها.

وأضاف في التحقيقات أنهم عقب ذلك توجهوا إلى الشقة، ومعهم نجار، وقاموا بكسر الباب، في حضور حارس العقار، واتحاد المُلّاك، بعد أن قدموا لهم أوراقًا تثبت ملكيتهم للشقة وشرائها من مالكها، وأثناء دلوفهم إليها عثروا على رُفات مالكيها الحقيقيين "متحللين" فقرروا التخلص منهما بإلقائهما في الطريق العام.

وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، حول عثورهم على بقايا هياكل آدمية متحللة، موضوعة داخل "جوالين" مُلقيان أمام شركة الكبريت، قرب كوبري الزهور، بطريق محور ترعة المحمودية، في منطقة الحضرة الجديدة، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبجوار رفاتهم 10 "غوايش" ذهبية.

وبإلقاء القبض على المتهمين تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11085 لسنة 2019، وتباشر النيابة العامة التحقيق.