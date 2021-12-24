يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري انه لم يصل إلى قمة مستواه مع الفريق حتى الأن.

وأنضم عبد المنصف لصفوف النادي السكندري في بداية الموسم الجاري قادمًا من نادي وادي دجلة والذي هبط للدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي.

وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون سبورت :" سعيد بالعودة للمشاركة مع نادي جماهيري بعد تجربتي الكبيرة مع نادي الزمالك .. أسعى لتقديم أفضل مستوى مع الفريق ولكني لم أصل لقمة مستواي حتى الأن".

وأضاف :" لم أظهر بالشكل اللائق مع الفريق حتى الأن ليس على المستوى الفني ولكن على مستوى الأهداف التي تلقتها شباكي .. أعد جماهير الاتحاد بشكل مختلف".

وأضاف :" قد يكون هناك عدم توفيق في بعض الأهداف والمباريات ولكني أعد الجماهير أن هذا الأمر لن يتكرر في المباريات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز .. كما فعلت مع الأندية السابقة سيكون نفس الأمر مع الاتحاد".

وحول الفوز على المصري بهدف دون مقابل قال الحارس الشهير بأوسة :" مباراة كانت صعبة .. الجميع يسعى للدخول إلى المربع الذهبي والفوز اليوم منحنا فرصة الأقتراب من المقدمة وتخطي النتائج السلبية التي تعرضنا لها مؤخرًا".