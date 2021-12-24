رئيس الكنيسة الإنجليكانية في مصر يترأس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

jرأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية في مصر، صلوات عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية، في كلمته خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة، أن الكنيسة تصلي من أجل مصر التي تشهد نهضة هائلة في كافة المجالات خاصة على صعيد المشروعات الكبرى التي يشهد لها الجميع.

وقدم المطران فوزي شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة التي تقود طفرة تستهدف كافة مجالات التنمية وتقود مخطط للتنمية المستدامة في جميع ربوع الوطن.

ووفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين.

وكانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، فيما دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين في أجواء من الفرح بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.