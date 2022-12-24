مقتل مدنيين اثنين في قصف روسي بمنطقة دونيتسك الأوكرانية

قتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون، في قصف روسي بمنطقة دونيتسك الأوكرانية أمس الجمعة.



جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو، على تطبيق تليجرام، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم السبت.



وكتب كيريلينكو "قتل الروس أمس الجمعة مدنيين اثنين في منطقة "دونيتسك"، تحديدا في كوراخوف. وأصيب خمسة آخرون".



وأضافت الوكالة الأوكرانية أن "القوات الروسية شنت أمس الجمعة ثلاث ضربات صاروخية، و10 غارات جوية، تحديدا على بنية تحتية مدنية في منطقة "دونيتسك".



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