 القسام: 5 قتلى في تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة - بوابة الشروق
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القسام: 5 قتلى في تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 3:42 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 3:42 م
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقال بيان للقسام عبر قناتها على «تلغرام»، اليوم الأحد، إن مقاوميها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأضاف البيان أن المقاومين أكدوا مقتل ستة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركفاه بقذيفة الياسين 105، في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بيان لاحق، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتي ميركفاه بقذائف الياسين 105 على مشارف منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

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