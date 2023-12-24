نقيب أطباء الأسنان: نسعى لحل مشكلة قيد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج خلال يومين

طمأن الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بشأن التطورات الخاصة بمشكلة رسوم الترشيح والقيد، قائلًا إن النقابة ستعلن عن إجراءات للحل خلال يومين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن الطلاب ناشدوا النقابة إعادة شاملة لكل الرسوم الخاصة بالترشيح والقيد، منذ أبريل الماضي، بسبب الأزمة الكبيرة في الدولار.

وفي سياق متصل، تحدث عن القانون الجديد لتراخيص عيادات طب الأسنان، موضحًا أن النقابة اقترحت تسجيل تلك العيادات أونلاين، لأن الإجراءات المعتمدة حاليًا معقدة وتستغرق شهورًا.

ولفت إلى «وضع خطة متكاملة للتسجيل في النقابة ثم الترخيص الذي يشمل وزارات عديدة، بينها: الداخلية والصحة والمحليات والبيئة».

وذكر أن «الطبيب بمجرد تسجيل العيادة أونلاين على تطبيق النقابة، وتقديم كل الملفات المطلوبة لوزارة الصحة، سيكون بإمكانه العمل بترخيص مؤقت؛ لحين استكمال الوزارات الأخرى إجراءاتها».

وأشار إلى أن «النقابة رفعت مقترحًا إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والذي أوكل الموضوع لمساعده الدكتور حسام عبدالغفار».

وأكمل: «شرحنا المنظومة كاملة متكاملة وقدمنا مخططًا لكل الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الترخيص، والأمر لاقى ترحيبًا من مساعد الوزير، الذي اقترح رفع قانون مبسط للمناقشة في مجلس النواب».