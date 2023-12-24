قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، إن مصر تبذل جهودا مستمرة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك جهدا مصريا يُبذل فوق العادة، والذي ظهر واضحا في استضافة وفد حماس والجهاد الإسلامي، والحديث عن ترتيبات بشكل عام حول وقف إطلاق النار، والوضع الداخلي الفلسطيني والشكل السياسي.

وأعرب عن أمله في أن تصل الأمور إلى مرحلة يجري فيها معالجة هذه الملفات السالف ذكرها، مضيفا «على حسب معلوماتنا يجري الحديث عن هدنة مؤقتة بحد أقصى شهرا، يجري خلالها ترتيبات مستقبلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن مصر تناقش ملف المصالحة الفلسطينية، وليست فقط ملف الهدنة ووقف الحرب في قطاع غزة، وهو ما سينتج عنه أمور جيدة إذا نضجت هذه المباحثات والمناقشات.

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الضالعة في ملف المصالحة الفلسطينية، والاحتلال ووقف الحرب على غزة، وإعادة إعمار القطاع.

وأشار إلى صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب الإسرائيلية المستعرة بالقطاع، في ظل الأجواء الشتوية والبرد القارص، وعدم وجود خيام لحماية الفلسطينيين النازحين من الشمال إلى الجنوب، هذا إلى جانب النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

وأفاد بتحلل الكثير من الجثث نتيجة بقاءها تحت الأنقاض، حيث جمع أكثر من 300 جثة على هيئة أشلاء، إلى جانب تجريف جثامين بعض الشهداء من قبل قوات الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب تحتاج إلى فتح تحقيقات دولية للوقوف على تفاصيلها.