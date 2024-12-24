قطر تدعو إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع في رفع العقوبات الدولية عن سوريا

دعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع في رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأمس الاثنين، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، أنه أجرى مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، مشاورات معمقة حول مستقبل سوريا، وذلك خلال زيارته على رأس وفد قطري رفيع إلى دمشق.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه أكد للقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، استعداد دولة قطر الكامل لتقديم الدعم في شتى المجالات، بما يخدم مصلحة الشعب السوري الشقيق.

ولفت إلى أن زيارة الوفد القطري إلى دمشق في هذا التوقيت، تجسد موقف دولة قطر الراسخ والثابت تجاه الشعب السوري الشقيق، وتؤكد التزامها المطلق بدعم المساعي السلمية كافة لتحقيق الاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واستعدادها التام للمساهمة الفاعلة والبناءة في دعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مستقر وآمن ومزدهر.

وأشار إلى أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة جديدة وواعدة في تاريخها، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود كافة لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب، وبناء مستقبل يليق بتطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق.