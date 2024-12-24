شعبة المستوردين للمواطنين: اللي يلاقي حاجة غالية ميشتريهاش

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الحكومة أدت دورًا كبيرًا في تسهيل توفير مستلزمات الإنتاج لبعض السلع الاستهلاكية، ما أدى إلى خفض أسعارها في السوق المحلية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير العديد من السلع للمواطنين خلال الفترة الماضية، في صيغة مبادرات قامت عليها الحكومة.

وأوضح أن الغرف التجارية لا يوجد لها الحق في اتخاذ قرارات بشأن السوق، فهي دورها استرشادي فقط، وليست جهة تنفيذية.

ووجه متي بشاي، رسالة هامة إلى المواطنين، قائلاً: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش، ولو عايز طماطم وسعرها غالي؛ اشتري كيلو واحد مش لازم تشتري 10 كيلو مرة واحدة».

وأشار بشاي، إلى أن خطوة الحكومة لاسترداد البيض التركي من الخارج بعد ارتفاع أسعار البيض المحلي؛ كان سببًا أساسيًا في تخفيض أسعار البيض بالأسواق، معقبًا: «المستورد بيزود المنافسة وبيحرك السوق».

ولفت إلى أنه من الصعب وقف الاستيراد من الخارج بشكل نهائي، وأن الحل يكمن في تقنين عمليات الاستيراد.