الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.

وقال البيان "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوباتكين، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيكولاييفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، تشيركاسي كونوبيلكا، كما تم صد 4 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 200 عسكري، وكذلك تم تدمير ناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة ومحطة حرب إلكترونية و5 مركبات".

وأوضحت الوزارة أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغ نحو 43510 عسكريين".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.