وفد من وزارة الطاقة التركية يزور سوريا قريبا

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء، أن وفداً من الوزارة يستعد لزيارة سوريا قريباً، لمناقشة أوجه التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتخفيف نقص إمدادات الطاقة.

وقال بيرقدار للصحفيين: «سيزور وفد من وزارة الطاقة سوريا في أقرب وقت ممكن وسيفحص البنية التحتية للكهرباء والطاقة»، وذلك حسبما أفاد تليفزيون «سوريا».

وأضاف أن الوفد التركي سيناقش أيضاً التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها تركيا في هذا الشأن.

وتابع: «تكمن المشكلة الرئيسية في مجال الطاقة بسوريا في نقص الكهرباء في الوقت الراهن.. سنبحث عن صيغة لتزويد سوريا بالكهرباء».

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها لإعادة إعمار سوريا، بما يشمل تحسين العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

وتزود تركيا حاليا بعض مناطق شمال سوريا بالكهرباء، حيث شنت أربع عمليات عسكرية منذ عام 2016.

وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق مؤخراً، كما شهدت الفترة الماضية لقاءات بين مسئولين أتراك والسوريين، من بينهم رئيس الاستخبارات التركية ووزير الخارجية مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.