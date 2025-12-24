إطلاق مبادرة كفر الشيخ بتنور

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة «كفرالشيخ بتنور»، كإطار عام لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في خطوة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز عناصر الأمان، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وذلك اتساقًا مع مشروعات الهوية البصرية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تعتمد على استخدام أحدث نظم الإضاءة الموفرة للطاقة، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى، ويُسهم في تحسين الانضباط المروري، وخلق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، فضلًا عن دعم الشكل الجمالي للشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، مؤكدًا أن خطة التنفيذ تشمل جميع المدن والقرى وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة.

أضاف أن المبادرة تتضمن تدوير وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة المتهالكة في ضوء ترشيد الموارد وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، بما يحقق أعلى عائد خدمي واقتصادي، ويعزز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على المال العام، دون الإخلال بكفاءة التشغيل أو جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

أكّد محافظ كفرالشيخ، أن «كفرالشيخ بتنور» تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الإنارة العامة، حيث تتحول من خدمة أساسية إلى عنصر تنموي وجمالي يعكس هوية حضارية متكاملة، ويُسهم في تسهيل الحركة اليومية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، مع الالتزام بالحلول الحديثة الموفرة للطاقة، بما يضمن الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بالتوازي مع حملات النظافة والتجميل وأعمال رصف الشوارع وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من المناطق، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للمشهد الحضاري، ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين البيئة العمرانية داخل المدن والقرى.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى أن المبادرة حظيت بإشادة واستحسان المواطنين، لما لمسوه من تحسن ملموس في مستوى الإضاءة والأمان والمظهر العام، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، وبما ينعكس إيجابًيا على مستوى المعيشة ويعزز ثقة المواطنين في جهود التطوير.

واختتم محافظ كفرالشيخ، بالتأكيد على أن مبادرة «كفرالشيخ بتنور» تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحقيق التنمية المتوازنة بمدن وقرى المحافظة، بما يدعم بناء الإنسان المصري ويُرسخ مفاهيم التنمية المستدامة.