بدء قداس عيد الميلاد المجيد للكنيسة الكاثوليكية بكنيسة سانت كاترين في الإسكندرية

بدأت مساء اليوم الأربعاء، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنيسة الكاثوليكية بكنيسة سانت كاترين بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، على أن تستمر حتى منتصف الليل، بحضور عدد من أبناء الطائفة الكاثوليكية.

وشهدت كنيسة سانت كاترين، توافد المصلين منذ الساعات الأولى للاحتفال بعيد الميلاد، وسط أجواء روحانية وتراتيل وصلوات، تزامنًا مع قرب حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتحتفل 8 طوائف مسيحية في الإسكندرية، بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، مساء اليوم الأربعاء وصباح غد الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، فيما تحتفل طائفة الأرمن الأرثوذكس بعشية العيد يوم 5 يناير المقبل ويقام العيد صباح 6 يناير.

وكانت الطوائف الثماني، أنهت استعداداتها الدينية والتأمينية لاستقبال المصلين داخل الكنائس، وتقرر إسناد رئاسة القداسات إلى الآباء الكهنة المكلفين من قبل رؤساء الطوائف.

وتحتفل بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم 24 ديسمبر وصباح غد 25 ديسمبر، كل من طوائف: الأقباط الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأسقفية، والأرمن الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، واللاتين الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك.