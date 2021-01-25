لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 282249

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم الإثنين، إلى 282249 بعد تسجيل 2652 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2404 بعد تسجيل 54 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 2644 من بين المقيمين، و8 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 282249 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 2404 منذ 21 فبراير الماضي.

ويشهد لبنان حالة طوارىء صحية منذ 14 يناير الحالي، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

ومدد إقفال البلاد بشكل كامل حتى 8 فبراير المقبل، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

واستثنى من قرار منع الولوج والخروج إلى الشارع بعض المؤسسات العامة المتعلقة بتسيير أمور الناس اليومية، إضافةً إلى الإعلاميين.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعاً قياسياً منذ يداية يناير الحالي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين والنقص في أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم "كورونا" في بعض المستشفيات حدها الأقصى.

وتسعى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب لزيادة عدد الأسرة الخاصة بعناية المصابين بكورونا، كما تسعى لتأمين وصول اللقاحات خلال شهر فبراير المقبل.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.