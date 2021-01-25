الأمن ينفي الإفراج بالعفو الرئاسي عن رئيس القطار المتسبب في واقعة «شهيد التذكرة»

نفت الأجهزة الأمينة ما تم تداوله على "فيسبوك" والقنوات الفضائية الموالية لجماعة الأخوان الإرهابية بشأن الإفراج بالعفو عن رئيس القطار الذي تسبب في وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة عام 2019، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد التذكرة».

وبحسب الأجهزة الأمنية، ادعت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، الإفراج بالعفو عن (رئيس القطار الذي تسبب في وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019 ).

بالفحص، تبين أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المذكور مودع بأحد السجون لقضاء عقوبة الحبس (3) سنوات مع الشغل في قضية قتل وإصابة خطأ، وأنه مازال بمحبسه، ولم يتم الإفراج عنه بالعفو الرئاسي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام.