وزيرة الصحة: توفير لقاحات كورونا بداية لانحسار الوباء في العالم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن توفير لقاحات كورونا بداية لانحسار الوباء في العالم، موضحة أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح وتمنحه لمواطنيها.

وأضافت زايد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة تتبع منظومة معلنة بكل الشفافية عن الفئات الحاصلة على فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأطقم الطبية تتلقى اللقاحات في مستشفيات العزل أولًا، ثم الأطباء في التخصصات الأخرى، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 65 عامًا.

وأكدت أن القدرة المالية ليست الحاكم في الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الحاسب الآلي يضع أولوية اختيار الفئات حسب الأمراض المزمنة بمنتهى الشفافية والأمانة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن المواطن يستطيع إرفاق التقارير الطبية حتى 3 تقارير بالموقع المخصص للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، قائلة إنه من السهل إثبات إصابة المواطن بمرض أو أكثر.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.

ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 شخص بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.