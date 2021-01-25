 ماكرون يؤكد استعداد فرنسا للتعاون مع أمريكا في الملف النووي الإيراني - بوابة الشروق
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ماكرون يؤكد استعداد فرنسا للتعاون مع أمريكا في الملف النووي الإيراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 3:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 3:28 ص

 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف النووي الإيراني والوضع اللبناني.
وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الطرفان ضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة قضايا.
واتفق الرئيسان -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد- على أهمية دعم الدول الضعيفة في مجابهة وباء فيروس كورونا، فضلًا عن ضرورة إنعاش الاقتصاد العالمي.
كما اتفقا على العمل سويًا في ملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الصين والشرق الأوسط وروسيا والساحل الأفريقي.

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