ماكرون يؤكد استعداد فرنسا للتعاون مع أمريكا في الملف النووي الإيراني

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف النووي الإيراني والوضع اللبناني.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الطرفان ضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة قضايا.

واتفق الرئيسان -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد- على أهمية دعم الدول الضعيفة في مجابهة وباء فيروس كورونا، فضلًا عن ضرورة إنعاش الاقتصاد العالمي.

كما اتفقا على العمل سويًا في ملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الصين والشرق الأوسط وروسيا والساحل الأفريقي.