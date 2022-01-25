 ٢٢ سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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٢٢ سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 4:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 4:42 م

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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