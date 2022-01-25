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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.