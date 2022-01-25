منتخب التايكوندو يطير للإمارات للمشاركة في كأس العرب

غادرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة المنتخب المصرى للتايكوندو القاهرة متجهه إلى الإمارات، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العرب G2، والمقرر إقامتها على يومين ٣-٤ فبراير، وبطولة الفجيرة المفتوحة G2، والمقرر لها يوم ٦ فبراير.

ويأتي مشاركة المنتخب في البطولتين، ضمن أولى محطات المشاركة الخارجية ببرنامج الاعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ والمعد من قبل محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الأول تحت إشراف أيهاب جابر رئيس لجنة المنتخبات القومية.

ويسبق الاشتراك بالبطولتين خضوع لاعبي المنتخب الأول لمعسكر تدريبي مغلق بإمارة الفجيرة في الفترة من ٢٥ يناير إلى ٣١ يناير، تحت إشراف المدرب العالمي الصربي دراجان.

ويسعى دراجان لرفع الحالة الفنية للاعبي المنتخب قبل مشاركاتهم في البطولتين الهامتين في مشوار الاعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ سواء من حيث تحصيل النقاط اللازمة للتأهل عن طريق المشاركة في أكبر عدد من البطولات الكبرى صاحبة النقاط العالية أو من حيث رفع المستوى الفني للمنتخب عن طريق الاحتكاك المستمر للاعبين خلال البطولات الدولية بالفرق الاخرى.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في البطولتين محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو و بفريق مكون من ١١ لاعب ولاعبة هم : يوسف عصام وأحمد وائل وعمر غنيم و رامي عيسى وأحمد راوي وإياد بركات وشهد سامى ومنه الله مدحت ونادين عمرو وميسون ايهاب وأيه محمد بالإضافة إلى جهاز فني مكون من أسامة سيد ومحمد مجدى.