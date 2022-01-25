 الولايات المتحدة تثمن تحالفها المتين وعلاقتها القوية مع أستراليا في المجالات كافة - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تثمن تحالفها المتين وعلاقتها القوية مع أستراليا في المجالات كافة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 11:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 11:24 ص

ثمّنت الولايات المتحدة تحالفها المتين، وعلاقتها القوية، مع أستراليا في مختلف المجالات الاقتصادية والأكاديمية والشعبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن وكانبرا أكدا خلال العام الماضي التزامهما بتعزيز علاقتهما من خلال تحالف أوكوس وهي شراكة أمنية ثلاثية معززة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأكد بلينكن أن العلاقات الثنائية وقفت صامدة وحازمة في مواجهة التحديات التي يمثلها جائحة كورونا وتغير المناخ، مضيفا أن "صداقتنا مع أستراليا التي امتدت لقرن من الزمان هي دعامة للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم، مدعومة بالقيم الديمقراطية المشتركة والمصالح المشتركة والصلات الثقافية".

واختتم وزير الخارجية الأمريكية بيانه بتهنئة أستراليا بمناسبة عيدها الوطني، متمنّيا لجميع الأستراليين يومًا سعيدًا وآمنًا.

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